La importante misión de Olivia Rodrigo en la Casa Blanca junto a Joe Biden

¿Algún día Olivia Rodrigo dejará de ser noticia? De momento, no parece ser el caso. Esta joven actriz va de éxito en éxito: saltó a la fama internacional con la ficción de Disney 'High School Musical: El Musical: La serie', su carrera musical va viento en pompa y ya presume de nuevo novio, el productor Adam Faze. Ahora, hasta se ha dado un paseo por la Casa Blanca.

Su debut musical, 'Drivers License', rompió un montón de éxitos y la situación se repitió en mayo cuando estrenó su primer álbum, 'SOUR', que ha superado en cifras a grandes estrellas como Taylor Swift o Ariana Grande. Aunque sus canciones no solo han estado en el ojo del huracán mediático por su talento, sino también por su vida amorosa fuera de las cámaras.

Sus fans han analizado sus letras buscando descubrir algo más acerca de su relación con su compañero Joshua Bassett y hasta del supuesto triángulo amoroso de ellos con la también actriz Sabrina Carpenter. Situación, que Olivia Rodrigo comprende: "Entiendo totalmente la curiosidad de la gente con los detalles de quién se trata la canción y de qué se trata, pero para mí, esa es realmente la parte menos importante de la canción".

Aunque ahora eso es agua pasada: su nuevo amor es el productor de 24 años Adam Faze. Llevaba rumoreándose desde que fueron juntos al estreno de 'Space Jam 2', lugar en el que, además, se dejaron ver en actitud cariñosa. Pero las redes sociales terminaron de explotar cuando llegaron a los medios unas fotos de ambos compartiendo unos apasionados besos, confirmando su relación.

Ahora, hasta el mismísimo presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha reconocido el éxito de Olivia Rodrigo entre los jóvenes. Es por esto que ha acudido a ella para concienciar precisamente a este grupo de edad sobre las vacunas contra la COVID-19. La actriz se encuentra en la Casa Blanca grabando vídeos en los que se aliente a los jóvenes a ir a vacunarse. Estos vídeos serán compartidos en las redes sociales, para una mejor difusión y llegar de pleno a su público objetivo. En los vídeos también estará el propio Joe Biden y el doctor Anthony Fauci.

El miércoles 14, Olivia Rodrigo estuvo presente en una rueda de prensa en la que habló a los periodistas de los diferentes medios presentes. Tuvo lugar en la Sala de Información de la Casa Blanca y allí, tomó el lugar la secretaria de prensa Jen Psaki en el podio.

Las redes sociales explotaron bastante con la presencia de la actriz y cantante en la Casa Blanca y, además de identificar su look, un Channel vintage de 1995 que le quedaba espectacular, también aprovecharon para expresar su emoción con el suceso. "Me estoy esforzando REALMENTE para no obsesionarme con Olivia Rodrigo", escribía un fan. "ÚLTIMAS NOTICIAS: El Himno Nacional ha sido cambiado a 'good 4 u' por la presidenta Olivia Rodrigo", bromeaba otro, en referencia a uno de sus temas más virales.

Joe Biden compartió en Instagram varias fotos junto a Olivia Rodrigo, bromeando los dos con unas gafas de sol: "Gracias por venir, Olivia, y por usar tu voz para instar a los jóvenes a que se vacunen. Si todos hacemos nuestra parte y nos ponemos la vacuna COVID-19, podemos derrotar a este virus de una vez por todas. Hagámoslo", escribía agradecido el presidente como pie de foto.

