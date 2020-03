La crisis global por la expansión del coronavirus continúa y todo el mundo pone su granito de arena quedándose en casa y promoviendo el confinamiento.

Durante este tiempo son muchos los famosos que intentan amenizar la cuarentena con sus fans con todo tipo de iniciativas, y una de ellas ha sido Miley Cyrus, que está charlando en directo en Instagram con todo tipo de celebrities en un programa que ha llamado 'Bright Minded: Live With Miley'.

La última invitada ha sido Hilary Duff, lo que ha dado lugar a un momento muy tierno en el que Miley se ha sincerado con la estrella de 'Lizzie McGuire', ¡y es que parece que le debe toda su carrera!

"Quería decir que fui a tu concierto cuando tenía 11 años y te dije que llevaba una falda de cuadros y Uggs porque tú habías llevado eso. Y desde mi sitio de primeras filas esperaba que me vieras y me dijeras, 'hey chica, bonitas Uggs!'. No sé en qué estaba pensando, pero estaba obsesionada con tu camiseta. Tenía brillantes y ponía 'Nashville', así que inmediatamente fui y me compré una máquina de pegar brillantes y me quedé despierta toda la noche poniéndole joyas a todo lo que tenía", reconoce Miley riendo.

Poco después, surgió la oportunidad de embarcarse en el proyecto de Hannah Montana, y la joven no lo dudó.

"Volé a Los Angeles casi inmediatamente para poder hacer la audición para Disney y conseguí el papel. Pero la única razón por la que lo quería fue para poder hacer lo que quiera que hicieras tú. Y la verdad, creo que no me importaba una mierda ser actriz o cantante. Solo quería copiarte sin importar nada más", asegura ante la cara de sorpresa de Hilary.

"Así que quería decirte gracias otra vez por inspirarme. No estaría sentada aquí, teniendo la oportunidad de ser una luz, si no fuera por ti y que me enseñaras cómo hacer eso", terminaba Cyrus. No antes de bromear:

"Puedes pasar de acosar a alguien detrás del bus de su gira a hacer una videoconferencia con ellos en Instagram", comentaba mientras las dos reían.

Y aunque Hilary no daba crédito a los halagos que acababa de recibir, la también actriz y cantante devolvía el cumplido a Miley dejando un momento fangirl mutuo que ha derretido a los fans de ambas.

"Eres tan dulce. Escucharte decir eso. Siento que has sido una luz muy brillante y has tomado muchas decisiones valientes, eres una inspiración para mí y para todos. En serio, te miro a ti para inspirarme en cómo ser cool y cómo vestir y lo que estás haciendo y toda esa mierda".

