Michelle Fairley, actriz que interpretó a Catelyn Stark en 'Juego de Tronos', ha fichado por la serie 'The White Princess', la secuela de la ficción de Starz, 'The White Queen'.



En ella, Fairley interpretará a Margaret Beaufort, madre del rey Enrique VII, según informa Deadline. Basada en el bestseller homónimo de Philippa Gregory, 'The White Princess' contará en ocho episodios la historia de la Guerra de las Dos Rosas de Inglaterra desde el punto de vista de sus figuras femeninas.