La salida de Sarah Drew de 'Anatomía de Grey' fue una de las más amargas de la larga lista de la serie, ya que la actriz reveló que habían tomado esa decisión sin ella despidiendo al personaje que había interpretado tantos años, April Kepner.

Su marcha fue un duro trago para sus compañeros, especialmente para Jesse Williams, que no dudó a la hora de posicionarse contra la decisión e incluso reconoció que había intentado evitar su despido.

Pero en esta temporada llena de regresos y reconciliaciones sorpresa, todo eso ha quedado atrás y April Kepner será la próxima en darse una vuelta por el Grey Sloan Memorial.

Así lo confirmó la propia actriz con sus redes y su amigo y compañero Jesse, que da vida al que fue su marido Jackson Avery. Ambos protagonizaron un adorable vídeo reencuentro en el rodaje emocionando a los fans.

Ahora, Sarah se ha mostrado muy agradecida por la oportunidad y por el cariño que ha recibido, compartiendo un bonito mensaje en sus redes.

"Me siento tan agradecida hoy. Por todas las cosas buenas, por la luz del sol y mis hijos y mi marido. Por el sentido de comunidad y la tierna esperanza de poder reunirnos de nuevo... por todo el amor que me han mostrado recientemente... por el precioso trabajo con gente con la que me encanta trabajar. La vida es buena y estoy respirando para asimilarlo todo".

