El portal IMDb ha sometido a votación las series que han hecho historia en la televisión. De ahí ha publicado un ranking con las 25 mejores ficciones, de las que recogemos las 20 primeras en Objetivo TV.



En la vigésima posición se encuentra uno de los animes más famosos de todos los tiempos, 'Death Note'. El puesto 19 lo ocupa una de las comedias más recordadas de la historia de la televisión, 'Friends'. El puesto 18 lo ocupa otra comedia, 'Monty Python's Flying Circus', y el 17 vuelve a tener una serie animada, 'Batman: The Animated Series'.



Una serie como 'Twin Peaks' no podía faltar en este ranking. La ficción de David Lynch, que regresará en 2017 de la mano de Showtime, ocupa el lugar número 16.



'Fargo', la serie de FX basada en la película de los hermanos Coen se encuentra en el puesto 15 con una puntuación del 9,1. La comedia 'Arrested Development' ha llegado al puesto número 14 del ranking de IMDb.



La producción de Netflix protagonizada por Kevin Spacey, 'House of Cards', consigue ocupar el puesto 13 del ranking con 9,1 puntos. Le sigue la comedia 'Leyla Ile Mecnun' que suma 9,2 puntos.



Los puestos 11 y 10 los ocupan dos series de animación: 'Rick And Morty' y 'Avatar: The Last Airbender'. En el puesto noveno se encuentra 'Firefly' con 9,2 puntos. En el octavo lugar hay un 'talk show', 'Last Week Tonight With John Oliver', con 9,3 puntos.



Y acercándose al Top 5 se encuentra la primera temporada de 'True Detective'. Con 9,3 puntos ocupa la posición número 7 en el ranking de IMDb. Le sigue 'Sherlock' en sexto lugar con un 9,3 de puntuación.



'Los Soprano' encabeza el Top 5 del ranking de IMDb con 9,3 puntos. La serie de HBO protagonizada por Jame Gandolfini se encuentra entre una de las mejores series de la historia de la televisión.



'The World At War', una serie documental producida por la BBC, logra el cuarto puesto gracias a los 9,4 puntos que registra en IMDb.



'The Wire' se alza con la medalla de bronce en esta particular competición gracias a los 9,4 puntos que obtiene en la votación. El segundo puesto es para 'Juego de Tronos', la serie de HBO que ha fulminado todos los registros y que anota 9,5 puntos.



Y el primer puesto de este ranking es para 'Breaking Bad'. La serie de AMC protagonizada por Bryan Cranston y Aaron Paul logra una puntuación de 9,5. La ficción cuenta con un capítulo, "Ozymandias", que ha logrado una calificación de 10.