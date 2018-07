'Las Chicas Gilmore' emitía su último episodio en EEUU el 15 de mayo de 2007. Desde el final de la serie con su séptima temporada, no hemos vuelto a ver cómo se desenvuelve la vida de estas dos chicas en Stars Hollow. Gracias a Netflix, la plataforma de televisión online estadounidense, las aventuras de esta peculiar familia volverán muy pronto.

El regreso de Lauren Graham y Alexis Bledel como Lorelai y Rory Gilmore será en forma de miniserie, con cuatro capítulos de 90 minutos cada uno en Netflix.

Sobre el papel de Matt Czuchry como Logan se ha especulado mucho. Amy Sherman Palladino, creadora de la serie, ha declarado que su intención es "traer de vuelta a todas las exparejas de Rory en la medida de lo posible", según recoge Variety.

Yanic Truesdale, conocido en la ficción como Michel Gerar, ha querido compartir con los fans el emotivo reencuentro con Lauren Graham publicando una fotografía en su Twitter personal del rodaje de esta nueva entrega.

First day back at the Inn with my old boss. Fun times! #GilmoreGirlsRevival #WarnerBros pic.twitter.com/sxprUKdLyk