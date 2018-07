Los viajes en el tiempo de la serie 'Doctor Who' abren una puerta a los Siete Reinos de 'Juego de Tronos'. Maisie Williams, quien interpreta a Arya Stark en la serie de HBO, participará con un cameo en la serie de BBC.



"Estoy muy emocionada por trabajr en 'Doctor Who', que es una gran e importante parte de la cultura británica", ha dicho Williams al portal Variety.



No se sabe mucho más sobre su papel en la serie de la cadena británica, tal y como anuncia Steven Muffat, creador y productor de 'Doctor Who'. "Pero su personaje va a desafiar al Doctor de maneras inesperadas".



En menos de un mes, HBO estrena la quinta temporada de 'Juego de Tronos', que se presentó en una premiere mundial celebrada en la Torre de Londres hace una semana.