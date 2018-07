Maggie Simpson "gana" las elecciones en Reino Unido

David Cameron no ha sido el ganador de las elecciones en Reino Unido. La más pequeña de la familia Simpson, Maggie, ha sido la "ganadora" de las elecciones, según una representación del nuevo mapa político publicado en las redes sociales.



Reino Unido, con los colores de los partidos ganadores en las diferentes regiones, aparenta la silueta del personaje de 'Los Simpson'. Algunos periodistas británicos se han hecho eco de esta similitud en sus cuentas de Twitter.

The new UK landscape is starting to look a lot like Maggie Simpson #GE2015 pic.twitter.com/a5NVGcsHy0