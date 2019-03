Llega el hombre sin miedo a Netflix: primeras imágenes de 'Daredevil'

'Daredevil' es la nueva producción que surge de la colaboración entre Netflix y Marvel que contará Charlie Cox como protagonista. Un nuevo superhéroe que llega a la pequeña pantalla para unirse a 'Arrow' o 'The Flash' (The CW), 'Agents of SHIELD' (ABC) y Batman en 'Gotham' (Fox).



La serie de Netflix contará con Vincent D'Onofrio ('Ley y orden') haciendo del villano Kingpin, Peter Shinkoda ('Yo, robot') como Hachiro y a Elden Henson ('Jobs') interpretando a Foggie Nelson, como protagonistas.



También veremos a Deborah Ann Woll ('True Blood') en el papel de Karen Page, la secretaria de Matt Murdock y Foggie Nelson.



La serie cuenta la historia de Matt Murdock, un abogado del barrio neoyorquino de Hell's Kitchen que quedó ciego en un accidente que incrementó sus cuatro sentidos restantes. Utilizando sus poderes lucha todas las noches contra el crimen bajo el sobrenombre de Daredevil.