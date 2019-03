Lisa Kudrow odiaba una de las señas de identidad más características de Phoebe en 'Friends'

Seguro que te interesa:

El detalle recurrente de Penny en 'The Big Bang Theory' que llevas viendo todo este tiempo y no te habías dado cuenta

Una de las claves del éxito de 'Friends' fue, sin lugar a duda, sus seis protagonistas. Los personajes estaban muy conseguidos, todos tenían una gran personalidad, carisma y eran bastante singulares.

Algo que hacía que sus seguidores se identificaran con alguno de ellos y les cogiéramos cariño a todos. Aunque, parece ser, que a los propios actores no les gustaba todo de sus personajes y había algunas cosas que odiaban bastante.

Este es el caso de Lisa Kudrow quien dio vida a la inigualable Phoebe Buffay y años después de conquistarnos con esta peculiar masajista nos hemos enterado que había algo de ella que no le gustaba nada.

Lo que Lisa odiaba de Phoebe era que tocaba la guitarra, uno de sus rasgos más característicos y que mejores momentos nos dio, pues todos recordamos una de las canciones míticas de la serie cantada por ella, 'Smelly Cat'. "No me gustaba la guitarra. No lo entendía, creo que incluso pregunté, '¿Y si ella toca los bongos?'", revelaba la actriz.

Además, también comentaba que contrataron a un profesor de guitarra para que enseñara a Kudrow a tocarla, pero no duró mucho y Lisa solo aprendió unos cuantos acordes. Por lo que la misma actriz tomo la determinación que Phoebe solo sabría un puñado de acorde.