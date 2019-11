Lili Reinhart alcanzó la fama con su papel en 'Riverdale' pero su carrera no para de ascender, y ha tenido papeles en 'Estafadoras de Wall Street' y 'Los Ángeles de Charlie' (¡que ha sido sorpresa!).

La joven es muy aplaudida por sus fans al hablar siempre en contra de los 'estándares de belleza imposibles' y la modificación de cuerpos digitalmente. Lili, que siempre ha hablado abiertamente de su depresión, ansiedad y problemas alimenticios, ya ha criticado en otras ocasiones a revistas o publicaciones por este tipo de prácticas e incluso ha denunciado cuando se ha modificado su propia imagen. Pero ahora se ha topado con una aplicación "perjudicial" y ha compartido un importante discurso con sus fans al respecto.

"Esta mañana estaba buscando una aplicación para ayudarme a ajustar mis fotos mejor para Instagram... Y me he encontrado esta app. A continuación procedió a reproducir un pequeño clip como parte de su publicidad. Y lo he grabado", relata la actriz muy indignada mientras muestra cómo la app retoca los cuerpos para reducir brazos, estómago o cintura y aumenta el trasero.

Esto no está bien.

Esto es por que lo que la gente tiene trastornos alimenticios.

Esto es por lo que las redes sociales se han convertido en perjudiciales para nuestra salud.

Esto es por lo que la gente tiene expectativas imposibles de sus cuerpos.

Os lo imploro: no utilicéis este tipo de apps.

Si photoshopeas tu cuerpo, estás sumando a este problema.

Así es como los estándares irreales de los cuerpos de las personas se crean, hasta el punto en el que la gente altera sus cuerpos quirúrgicamente para alcanzar estos resultados imposibles.

Somos mejores que esto.

Parecer "más delgada" en una foto de Instagram no merece los efectos psicológicos negativos que estas aplicaciones de Photoshop han provocado a nuestra generación.

Nuestros cuerpos no deberían ajustarse a "talla única".

La gente que utiliza estas apps y modifican sus cuerpos están claramente sufriendo de baja autoestima, dismorfia corporal u otros problemas mentales.

Mi corazón está con esas personas que sienten que sus cuerpos no son los suficientemente buenos.

Pero por favor no fomentéis este comportamiento.

Si aplaudimos y alabamos a los hombres y mujeres que se photoshoppean a tope a sí mismos, solo los está animando a continuar. Y a sentir que la única manera de ser aceptados es si siguen modificándose a sí mismos.

Una vez que te libras de la presión de conformar estándares FALSOS/IRREALES... el mundo es mucho más luminoso.

Os lo prometo".

· · ·

