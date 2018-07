¡¡CUIDADO!! Evidentemente, esta noticia contiene spoilers sobre el último capítulo emitido de 'Juego de Tronos'.



Si hay una persona que haya sufrido más que los propios fans de 'Juego de Tronos' con la muerte de Shireen en "The Dance of Dragons" , el último capítulo emitido de 'Juego de Tronos', ha sido sin lugar a dudas Liam Cunningham, el actor que interpreta a Davos Seaworth.



Cunningham ha concedido una entrevista con 'The New York Times’ Arts Beat' en la que ha explicado cómo se ha sentido tras ver el hecho que sufre el personaje de Kerry Ingram.



"Dolió. Me encanta trabajar con Kerry. Así que es una pérdida terrible, tanto profesional como personalmente", ha declarado Cunningham. "Probablemente fue durante esta época pero el año pasado cuando me mandaron los guiones y los leí, y vi que esta encantadora joven iba a ser quemada. Me quedé anonadado, bueno, nada me asombra en esta serie, pero honestamente, me lo tomé como algo personal".



Cunningham tambiñen recuerda en esta entrevista cómo fue el último día de rodaje de Kerry Ingram. "Había comprado un ciervo irlandés plateado hecho especialmente para Kerry como regalo de despedida. Cuando se lo dí, ella me había comprado también una hermosa almohada con un ciervo en él, al igual que el escudo de los Baratheon. Intercambiamos ciervos. Fue muy conmovedor".



El último capítulo de la quinta temporada de 'Juego de Tronos' se podrá ver este domingo en HBO y simultáneamente en Canal+ Series. Para los que no quieran pegarse el madrugón y puedan esperar unas horas, el lunes por la noche, en Canal+ Series en VOS.