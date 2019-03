Kevin Sorbo ('Hércules') confiesa que sufrió acoso sexual por parte de Gianni Versace

El actor Kevin Sorbo, conocido por protagonizar la serie 'Hércules' en los años 90, ha sido el invitado al podcast de Adam Carolla esta semana, según recoge The Hollywwod Reporter. Durante la entrevista, a raíz de la polémica que ha surgido tras las acusaciones de acoso sexual del productor Harvey Weistein, Sorbo ha declarado que fue víctima de acoso sexual por parte del diseñador Gianni Versace.

"Me dijo que quería conocerme por mi altura", dijo Kevin Sorbo según recoge el portal The Hollywwod Reporter. En una ocasión, continúa el actor, terminó por reunirse a solas con Versace, y fue entonces cuando se produjo el acoso. "De repente, noté como su mano subía por mi pierna".

En ese momento, Kevin Sorbo cuenta que le dijo a Gianni Versace que no quería nada con él, que no insistiese: "Por eso me gustas. No eres un hombre afeminado", continúa el actor. "Me contrató para alguno de sus desfiles, pero nunca llegué a participar en esa campaña, aunque yo ya sabía las reglas del juego, igual que conozco las de Hollywood", ha declarado al portal.