En 1993 se estrenaba 'Frasier' protagonizada por Kelsey Grammer quien daba vida al Dr. Frasier, un reconocido terapeuta que a través de un programa de radio en Seattle da consejos a quien lo necesita.

Después de 11 temporadas la serie terminaba en 2004 pero parece ser que ahora están preparando su regreso.

Así lo ha anunciado Grammer en unas declaraciones al medio 'Joblo' donde ha dicho: "Estamos hablando de eso. Lo hemos planeado, hemos creado un plan que creemos que es el camino correcto".

Además adelanta la trama principal que podríamos ver: "su búsqueda de amor, por un lado, creo que eso siempre seguirá a Frasier, pero también se verá una conexión con su hijo".

Aunque falta la confirmación definitiva el actor tiene muy claro su regreso: "Estamos esperando, trabajando en varios acuerdos posibles con cadenas(...), y 'Frasier' está en una segunda posición. Pero que regrese 'Frasier' y el mundo de Frasier, considero que es algo que definitivamente va a ocurrir".

Aunque puntualiza que la sitcom no será igual que la anterior: "Veremos cómo responde el público, porque no será el mismo lugar, no será Seattle, no será el mismo Frasier".