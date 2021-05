Justin Theroux ha sido uno de los últimos invitados en 'The Ellen DeGeneres Show'. El actor ofreció una entrevista virtual conectando desde su casa donde apareció junto a su inseparable perro quien estaba sentado sobre él.

Pero durante la entrevista el actor de 'The Leftovers' reveló uno duro episodio que sufrió hace tiempo por el que tuvo amnesia temporal, llegaron a darlo por muerto y después estuvieron a punto de hacerle una cirugía cerebral. Todo sucedió cuando iba montado en su patinete por la ciudad de Nueva York y de repente un coche lo arroyó por la carretera.

"Había gente a mi alrededor. Claramente me desmayé durante, creo, mucho tiempo. Había una mujer encima de mí llorando y había dos hombres cogiéndome de los brazos para que no me tocara la cabeza", empieza contando Justin.

"La mujer me gritaba: '¿Quién eres? ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es tu número de teléfono?' Tratando de ponerse en contacto con alguien", explica. Pero Theroux no recordaba su identidad en ese momento: "No tenía ni idea de quién era. Quiero decir, sabía que era yo, pero no podía recordar mi nombre y no podía recordar mi número de teléfono".

Tras más de una hora esperando tirado en el suelo a que llegara la ambulancia llegaron, finalmente, pero los médicos pensaban que estaba muerto: "Esta es la parte divertida de Nueva York: la ambulancia tardó aproximadamente una hora y 20 minutos en llegar. Estaba tirado en el pavimento y la gente ya se estaba aburriendo un poco del tipo con sangre saliendo de su cabeza".

"Finalmente, el técnico de emergencias médicas aparece sobre mí... Se vuelve hacia su compañero, que supongo que todavía estaba en la camioneta, y dice:'No está muerto'", comenta. Para añadir: "Me dijeron que habrían sido más rápidos si hubieran sabido que todavía estaba vivo".

Pero la cosa no quedó ahí, después de ser trasladado al hospital en medio de la noche lo despertaron para afeitarle la cabeza y decirle que lo iban a operar del cerebro: "Tuve una conmoción cerebral. Luego fui al hospital y tuvieron que dejarme durante la noche en observación; me hicieron todos estos escáneres cerebrales y esas cosas. Un tipo me despierta en medio de la noche y dice: 'Tenemos que traer al médico de Jersey, creemos que notamos algo en su tomografía computarizada'.

"Son como las dos de la mañana. Luego me afeitaron la cabeza y me prepararon para una cirugía cerebral", detalla. "Yo digo,'Oh, está bien'. Luego te hacen firmar todo este papeleo y yo pienso, '¡Tengo que llamar a alguien! ¡No hay nadie a quien llamar! Entonces, firmo mi vida en estos papeles, luego el médico finalmente llega desde Jersey, y entra, con el cabello revuelto, y mira la tomografía computarizada y dice: 'Esto es una cosa con la exploración, no hay sangre en el cerebro. Regresa a la cama".

"Pasé alrededor de media hora esperando en ir a una cirugía cerebral, pero no fue nada", comenta. "Tenía una gran calva en la cabeza. Un par de puntos y me dieron de alta por la mañana", termina diciendo.

El exmarido de Jennifer Aniston

Justin Theroux y Jennifer ANniston empezaron a salir en mayo de 2011 y se casaron el 5 de agosto de 2015 en Los Ángeles. Pero en 2018 hicieron pública su separación con un comunicado.

"Desde que se separaron, sus amigas creen que su plan de seguir adelante en la vida sin el otro fue la mejor decisión para ambos", afirmaba entonces una fuente cercana a 'ET'. "Ninguno de los dos está suspirando el uno por el otro, sino que se están encontrando de nuevo".

Ambos han demostrado en todo este tiempo la gran relación que siguen teniendo a pesar de haber roto su matrimonio ya que por encima de todo está su amistad.

Seguro que te interesa:

"Te quiero": La especial felicitación de Justin Theroux a Jennifer Aniston ('Friends') por su cumpleaños