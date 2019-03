'Juego de Tronos' "rescata" para la séptima temporada a uno de los personajes más crueles de la serie

Las escenas rodadas en España para esta séptima temporada están relacionadas con el Desembarco del Rey, según han contado varias informaciones, por lo que no sorprende ver a Randyll. Otro actor que se ha dejado ver en la ciudad extremeña ha sido Jerome Flynn (Bronn).

¡CUIDADO! Si no quieres saber de quién se trata, no sigas leyendo...

En el rodaje de la séptima temporada de la serie de HBO en Cáceres se ha podido ver a un malévolo personaje que hace tiempo que no aparecía en 'Juego de Tronos'.

Parece que con la muerte de éstos, el futuro de los personajes que continúan en la serie de HBO sería más tranquilo. Pues no, que se olviden de esto Jon Snow, Sansa Stark, Tyrion Lannister o Daenerys Targaryen.

James Faulkner (Randyll Tarly) practising his riding skills at Los Barruecos, Malpartida de Cáceres for #GameofThrones #JuegodeTronos pic.twitter.com/PcS1Nj6Xfp