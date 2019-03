'Juego de Tronos' regala una escena eliminada a sus fans

Durante el Comic Con, no sólo se presentó el vídeo de "In Memoriam", HBO también "regaló" a los fans de 'Juego de Tronos' una escena inédita en la que Tywin Lannister vuelve a dejar claro quien manda en Poniente (aunque sea en la sombra, tras el trono de su odioso nieto Joffrey) ante uno de los asesores de La Mano del Rey, el Gran Maestre Pycelle.



Durante esta presentación de la serie que más récords bate en cuanto a audiencia para el canal de pago, también se habló del destino de otros personajes. Uno de los temas más candentes es la relación que mantienen Jon Snow e Ygritte, sobre la que Rose Leslie, la actriz que interpreta a la salvaje, dijo que "Son de mundos diferentes, ella solo ha conocido el territorio salvaje y Jon no se parece a nadie que haya conocido jamás"