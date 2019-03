Jonathan Banks se une a 'Better Call Saul'

Primero fue Walter White, quien podría volver a la pequeña pantalla en 'Better Call Saul' según Vince Gilligan. Después, Aaron Paul no descartó regresar a Albuquerque en este 'spin off'. Y ahora es Jonathan Banks quien volverá a interpretar a Mike Ehrmantraut en la nueva ficción que prepara Gilligan para AMC.



Jonathan Banks se ha unido al reparto de 'Better Call Saul', según informa el portal Deadline. Mike Ehrmantraut, el papel que interpretó en 'Breaking Bad', será un personaje regular en el 'spin off' centrado en el abogado Saul Goodman (Bob Odenkirk) y que llegará a AMC en noviembre.



Su incorporación no coge por sorpresa, puesto que Vince Gilligan ya había adelantado que tenían la opción de que su personaje tuviese un papel importante en el 'spin off'. "Podría haber una versión de la serie en la que Mike sea una parte importante de 'Better Call Saul'.