Jimmy Fallon reúne a los protagonistas de 'Salvados por la campana'

Jimmy Fallon es de momento el único presentador que ha conseguido regresar a los 90 con los protagonistas de las series de esa década. Hace unos meses reunió a las protagonistas de 'Friends' en su programa y hace unos días se convirtió en Will Smith para interpretar la cabecera de 'El Príncipe de Bel Air', ya que 'Tonight Show' se mudó a Los Ángeles.



En esta ocasión, no quisieron perdeser el reencuentro orquestado por Fallon los protatonistas de 'Salvados por la campana': Zack Morris (Mark-Paul Gosselaar), Kelly Kapowski (Tiffani Thiessen), A. C. Slater (Mario Lopez), Jessie Spano (Elizabeth Berkley) o el señor Belding (Dennis Haskins), algunos de los protagonistas de la popular serie televisiva.



Aunque no hicieron acto de presencia, Dustin Diamond (Screech) y Lark Voorhies (Lisa), debido a sus problemas con la justicia y a que esta última era muy difícil que compartiera escenario con sus antiguos compañeros después del libro que publicó aireando todos los trapos sucios de la serie.



Durante el 'sketch', los protagonistas recuerdan algunos momentos míticos de la serie como el "estoy tan emocionada" de Jesse o los movimientos de ballet de Slater. Pero también hicieron referencia al futuro como en el momento que Jimmy Fallon augura que aparecerá en el 'Saturday Night Live' o que tendrá una cita con Nicole Kidman.