Jim Parsons revela que ha tenido coronavirus y piensa cómo lo hubiera pasado Sheldon ('The Big Bang Theory'): "Fue construido para esto"

Jim Parsons, conocido por su papel de Sheldon Cooper en 'The Big Bang Theory', ha sorprendido en una entrevista con Jimmy Fallon en The Tonight Show contando que él y su marido tuvieron síntomas de coronavirus en el principio de la pandemia.

Aunque ya se encuentran bien, el actor ha querido compartir su experiencia con la audiencia y ha relatado los síntomas que ambos padecieron. También explicó que, mientras se recuperaba en la cuarentena, intentó probar nuevos pasatiempos creativos como una clase de pintura y una clase de escritura creativa. Sin embargo dijo que todo se desvanecía: "No sé si la verdad es que bueno, eres solo un actor y eso es lo que haces y eso es lo que debes hacer, o si es que simplemente yo soy un incompetente", reconocía.

Algo que también se han preguntando los fans es cómo estaría llevando esta inusual situación provocada por el virus su amado personaje, Sheldon Cooper. Te contamos lo que ha dicho y cómo pasó la enfermedad en el vídeo de arriba.

Seguro que te interesa:

Las contradictorias palabras de Jim Parsons sobre el final de 'The Big Bang Theory': "No hubo un momento que yo dijera que no"