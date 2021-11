El protagonista de 'Dawson Crece', James Van Der Beek, y su mujer Kimberly Van Der Beek están pasando por un momento maravilloso. La pareja tenía cinco hijos: Olivia de 11 años, Joshua de 9, Annabel de 7, Emilia de 5 y Gwendolyn de 3. Ahora están más felices que nunca al dar la bienvenida al mundo a su nuevo hijo, Jeremiah.

James y Kimberly ya habían pasado por otros momentos muy duros debido a varios abortos naturales. En abril de 2019 la pareja esperaba que naciera su sexta hija pero, desgraciadamente, no pudo ser. Ahora el actor ha mostrado su alegría y ha compartido una publicación en su Instagram para anunciar la llegada de su sexto hijo:

"Humilde y entusiasmado de anunciar la llegada segura y feliz de Jeremiah Van Der Beek", escribe la estrella junto a una serie de fotos conmovedoras. James también ha mencionado las pasadas tragedias que sufrieron tras haber tenido dos abortos naturales: "Después de experimentar la pérdida de un embarazo tardío dos veces seguidas (ambas con más de 17 semanas), mantuvimos esto en silencio. La verdad es que estaba aterrorizado cuando me enteré".

"Pero encontramos un médico aquí en Texas que diagnosticó los dos últimos como causados por un: 'cuello uterino incompetente' (le pregunté qué clase de viejo misógino inventó ese término y se rió – lo que hizo que me gustara aún más-. Ahora se llama #CuellouterinoIncompetente", explica.

James también ha revelado que Kimberly se operó tras conocer esto: "Se hizo un simple cerclaje cervical, y se le retiró, Kimberly dio a luz de forma natural en el rancho… y aquí estamos", añade el padre orgulloso. Además, Van Der Beek continúa advirtiendo al público; "Los libros de medicina dicen que sólo hay que considerar el cerclaje como una opción después de tres pérdidas tardías. Nuestro médico recomienda considerarlo después de uno. Corred la voz".

El actor ha recibido muchísimos comentarios cariñosos de sus fans. La actriz Jamie Ray Newman escribe: "¡¡¡ENTUSIASMADA Y ANSIOSA POR CONOCER AL DINOSAURIO VDB!!!", mientras que el director de cine Charley Koontz dice: "¡Felicidades amigo! ¡Un paso más cerca de formar ese equipo de softball! ¡Salud y amor para toda tu familia!". Muchas otras fans han compartido sus experiencias con abortos naturales en lo comentarios, por lo que parece que se ha convertido en un foro de apoyo para sus seguidoras.

El complicado aborto de James Van Der Beek y su mujer

La pareja habló con ET en mayor sobre la angustia que les causó luchar contra el dolor emocional y físico de los múltiples abortos naturales: "He tenido, en realidad, cinco abortos espontáneos en total, pero los dos últimos fueron importantes porque me hospitalizaron. Esos fueron increíblemente difíciles, emocionalmente y físicamente. Simplemente sentí que me iba a morir. No sabía que iba a sobrevivir. Se volvió todo bastantes oscuro", explicó Kimberly.

"Sólo tengo pequeñas visiones de lo que pasó con James, porque seguía desmayándome. Él estaba ahí consolándome y dándome amor", añadió.

El actor también habló sobre cómo fue afrontar la pérdida y el duelo: "Definitivamente, animaría a cualquiera, especialmente a los hombres, porque puedo hablar de ese punto de vista, a acercarse a los amigos y a la familia y a los seres queridos para hablar de ello. Darnos ese espacio, ese tiempo para sentir el duelo. Hace poco hablé con un amigo que pasó por lo mismo y le dije: '¿Cómo estás?' y él seguía pasando por lo mismo. Le dije: 'El mundo avanza más rápido de lo que uno se cura', ¿no es así?".

"Me miró y me dijo: 'Sí, realmente es así'" continuó. James concluyó la conversación compartiendo su consejo para todos aquellos que se encuentran en la misma situación: "Porque todo el mundo tiene su vida, está muy ocupado, hay todo tipo de locuras. Pero mi consejo para cualquiera sería que se tomara ese tiempo y reconociera que el mundo avanzará mucho más rápido que tú, así que date ese espacio".