Jacob Anderson da el salto de 'Juego de Tronos' a 'Entrevista con el vampiro'

Jacob Anderson es un actor inglés que ha participado en varios proyectos conocidos, aunque el papel por el que todos le recordamos especialmente es el de Gusano Gris en la popular 'Juego de Tronos'. Pero ahora, parece dispuesto a que tengamos un nuevo nombre asociado a él.

La AMC está sumergida de lleno en una nueva adaptación de 'Entrevista con el vampiro', la novela de Anne Rice, y entre los rostros que ya se han confirmado para esta serie está el de Jacob Anderson, quien dará vida a nada más y nada menos que el protagonista.

Porque, alejado completamente de Gusano Gris, el actor pasará a ser Louis de Pointe, el vampiro principal de esta serie fantástica y que apunta a ser tan inmortal como sus personajes y obras predecesoras. Anderson estará acompañado, en el papel de Lestat de Lioncourt, el vampiro que convierte a Louis, por Sam Reiden.

Por el momento, se ha confirmado una primera temporada de 8 capítulos que entrará en su proceso de producción a finales de año y se estrenará en 2022 tanto en AMC como en AMC+.

Antes de esta serie, ya se hizo una película inspirada en el mismo libro. Esta versión se estrenó en 1994 y fueron Tom Cruise y Brad Pitt los encargados de interpretar a Lestat y Louis respectivamente. Es decir, que Anderson y Reiden tienen un listón muy alto ahora mismo.

En la literatura de Anne Rice, 'Entrevista con el vampiro' forma parte de su saga 'Las Crónicas Vampíricas', para mucho, una obra de culto de la ficción vampírica. De hecho, AMC no tiene entre manos solo esta adaptación del mundo de Anne Rice, sino que también planea introducirse un poco más en la saga y hasta trabajar con 'Las brujas de Mayfair', una saga distinta de la autora, pero situada en el mismo universo.

"Este es un día que hemos estado esperando desde que adquirimos esta legendaria colección de Anne Rice hace poco más de un año", dijo a principios de este año Dan McDermott, presidente de programación original de AMC Networks y AMC Studios. "Esta historia ya tiene millones de fans en Estados Unidos y en todo el mundo, no podemos esperar para compartir esta nueva interpretación del clásico traído a la vida por Rolin y el productor Mark Johnson, mientras continuamos trabajando en el desarrollo de toda la colección", añadió.

"Con 'The Walking Dead', esta colección de Anne Rice, y nuestra participación mayoritaria en Agatha Christie Limited a través de nuestra propia Acorn TV, estamos orgullosos de tener la administración de tres franquicias y universos únicos, fan-forward y queridos, que apenas estamos comenzando a explorar", aseguró McDermott, que añadió que también están "encantados de tener a Mark, un productor de clase mundial con el que hemos trabajado anteriormente en series icónicas como 'Breaking Bad', 'Rectify', 'Halt and Catch Firey' o 'Better Call Saul', al frente de nuestros esfuerzos para desarrollar todo un universo de Anne Rice, con aspiraciones significativas para estas queridas historias y personajes".

Seguro que te interesa...

"No apunté con el vino a su boca": Lena Headey ('Juego de Tronos') habla del rodaje de la brutal escena de tortura de Hannah Waddigham