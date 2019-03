Homer Simpson visita Barcelona

Homer Simpson viajó hasta Barclona para cumplir uno de sus sueños. La familia Simpson recibió la visita de su amigo Eduardo en el último capítulo emitido en EEUU.



Titulado "You Only Live Once" (Sólo se vive una vez), Homer atraviesa la crisis de la mediana edad y recupera viejas cartas de un amigo por correspondencia con quien se escribía a los 10 años. Marge invita a Eduardo, su amigo español, para que anime a Homer a cumplir sus sueños.



En este nuevo viaje a España de una serie estadounidense, el retrato de Eduardo vuelve a caer en los tópicos más típicos que se tiene sobre nuestro país en EEUU.