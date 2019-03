'Homeland' entra en la mente de Carrie

'Homeland' finalizó su primer temporada con una secuencia impactante que no hacía más que abrir nuevas preguntas al espectador. La última promo de la serie de Showtime se adentra en la mente de Carrie Mathison (interpretada por Claire Danes).



"Look Again" (así se llama el trailer) se centra en la agente de la CIA y recurre a sus problemas mentales y a sus últimas palabras en la temporada de estreno: "Don't let me forget!" (No dejes que olvide).



'Homeland' regresará a la pequeña pantalla estadounidense el próximo 30 de septiembre. Hasta entonces, la cadena Showtime ha lanzado varias promos con más interrogantes y se conocen algunas nuevas incorporaciones.



La ficción está nominada en los premios Emmy a la mejor serie y sus actores protagonistas también optan a los galardones en la categoría de mejores protagonistas de drama.