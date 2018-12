Las palabras de Hilary Duff sobre el regreso de 'Lizzie McGuire' que te van a enloquecer

En enero del año 2001 se estrenaba una de las series más exitosas de aquel momento en Disney Channel, 'Lizzie McGuire'. La ficción estaba protagonizada por Hilary Duff quien se dio a conocer en todo el mundo con este proyecto que duraría hasta el año 2004 y del que saldría hasta una película Lizzie SuperStar estrenada en el 2003.

Ahora, la actriz ha concedido una entrevista para 'Entertainment Tonight' donde ha hablado sobre un posible regreso de 'Lizzie McGuire' y si eras fan de la serie sus declaraciones te van a encantar.

"Ha habido algunas conversaciones", empieza diciendo Duff cuando le preguntan por un revival de la serie. Aunque Hilary intenta ser prudente y matiza que no es nada oficial: "Aún no está confirmado. Tampoco quiero que salten todas las alarmas al respecto. No me malinterpretéis, yo quiero mucho a Lizzie. Creo fue muy importante para las niñas en un momento clave de sus vidas. Si pudiera volver a marcar a las chicas ahora, creo que sería increíble".

También que está pensando la idea de cómo encontrar al personaje después de todos estos años: "Estoy dándole vueltas a la cabeza. No creo que Lizzie sea madre todavía, pero ¿podría tener hijos pronto?".

Aunque uno de los momentos que todo el mundo quiere ver es cómo ha evolucionado la vida amorosa de la protagonista. Y descubrir finalmente si Lizzie terminó con Gordo (Adam Lamberg), con Ethan (Clayton Snyder) o, por el contrario, con ninguno de los dos.