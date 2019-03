La Hermana Mary Eunice vuelve a 'American Horror Story'

Lily Rabe volverá a interpretar a la Hermana Mary Eunice en la cuarta temporada de 'American Horror Story'. Este personaje ya apareció en la segunda, titulada 'Asylum'.



El motivo de que la perturbada monja vuelva a la pequeña pantalla tiene que ver con el ingreso de Pepper (otro personaje de 'Asylum') en el psiquiátrico Briarcliffs. Esto no solo conectará las dos últimas temporadas de 'American Horror Story' sino que abrirá la puerta a otros personajes que llegarán, al igual que Mary Eunice, desde la segunda temporada de la serie.



No es el único fichaje que se ha conocido con esta temporada estrenada. El actor Neil Patrick Harris también participará en 'Freak Show', algo que ya había anunciado Ryan Murphy, creador de la serie, en sus redes sociales que estaba preparando un personaje para el actor: "Si ocurre, será a finales de temporada, para acomodar el rodaje a la agenda de Neil. Me gustaría verle envuelto en algo con Lange...".