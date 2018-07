HBO está preparando una nueva serie dramática sobre el polémico corredor de la muerte. El proyecto está escrito, producido y dirigido por Alex Gibney, director de varios documentales para la cadena, como 'Going Clear: Scientology and the Prison of Belief', sobre la Cienciología, ganador de tres premios Emmy, según informa Deadline.



La serie será la primera producción en la ficción de Gibney y contará con Laura Dern como protagonista, que regresa así a la televisión tras 'Enlightened'. Dern interpretará a una psiquiatra que tendrá que evaluar si los condenados a muerte pueden cumplir finalmente su sentencia en función de la salud mental que tenga cada uno.