Grandes series, grandes olvidadas

La serie de las series, la ficción televisiva comparada con el séptimo arte... Muchas cosas (buenas) se han dicho de 'Mad Men', pero en la última edición de los Globos de Oro tan sólo ha estado nominada en una categoría: la de mejor actor (Jon Hamm, que de nuevo vuelve a quedarse sentado en su sitio). La Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood ha caído en las redes de la agente de la CIA Carrie Mathison y el marine Brody. Vamos, que 'Homeland' le ha ganado la batalla a series que, hasta hace un par de años, nadie les tosería.



La serie de AMC no ha dejado de tener calidad y suscitar gran expectación ante sus nuevas entregas. Tras más de un año y medio de parón, la quinta temporada de la serie creada por Matt Weiner fue acogida con entusiasmo entre la crítica (que ha destacado algunos de sus capítulos como "obras de arte") y el público (2,6 millones de espectadores de media).



Lo mismo ha ocurrido con 'Breaking Bad'. Ya los Emmy dejaron claro que hay mucha competencia, pero a pesar de ello Aaron Paul logró un premio como mejor secundario. En esta ocasión, Bryan Cranston no ha tenido tanta suerte y Damian Lewis ('Homeland') le ha quitado el Globo de Oro. Tampoco la serie de Vince Gilligan ha recogido el de mejor serie (eran las únicas categorías a las que optaba).



'American Horror Story' también vuelve de vacío. Ni siquiera Jessica lange ha podido dar una alegría a la ficción de Ryan Murphy. Julianne Moore y Maggie Smith han recogido los premios a la mejor actriz de miniserie y mejor actriz secundaria, las únicas categorías en las que estaba nominada la serie de FX.



'GIRLS', LA NUEVA REINA DE LA COMEDIA

La ganadora dos años consecutivos del premio a la mejor comedia, 'Modern Family', se ha quedado en su sitio. Lo mismo le ha pasado a '30 Rock' y a 'The Big Bang Theory'. El huracán Lena Dunham ha arrasado en las categorías de comedia televisiva, llevándose el de mejor actriz de comedia y mejor comedia.



Sofia Vergara y Eric Stonestreet no han podido sbir al escenario del Hotel Beverly Hilton de Los Ángeles. Tampoco Ryan Murphy, creador de 'Modern Family', que optaba al premio a la mejor comedia.



Tina Fey sí que ha subido al escenario, pero porque presentaba la gala. Los protagonistas de la comedia de más éxito de la NBC, '30 Rock', tampoco han recogido su premio: Alec Baldwin se trendrá que conformar con los seis Globos de oro que ya tiene. Tina Fey despedirá su serie (el próximo 31 de enero) con dos Globos de Oro en sus estanterías.



'SMASH', 'Nashville', 'Parks and Recreation', 'New Girl', 'Boardwalk Empire', 'Juego de Tronos'... Son muchos los daños colaterales que han causado los tres "huracanes" que han arrasado en los Globos de Oro: 'Homeland' (en drama), 'Game Change' (en miniserie) y 'Girls' (en comedia).