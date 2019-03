Gillian Anderson, la agente Scully de 'Expediente X', confirma su salida de la serie

Gillian Anderson ha confirmado que no seguirá interpretando a Dana Scully tras la undécima temporada de 'Expediente X', que llegará al otro lado del charco el próximo 3 de enero y a España el 8 de enero de la mano de Fox España.

La posibilidad de que la actriz abandonase de forma definitiva a la agente del FBI comenzó como un rumor, pero en unas declaraciones a TVGuide durante la Comic-Con de Nueva York, Anderson confesó que no volvería a la serie después de la temporada 11 : "No, no, creo que esto será todo para mí".

Toda una sorpresa no sólo para los fans de la serie, también para la propia actriz, ya que Anderson no esperaba que sus seguidores se tomaran así la noticia de su salida: "Me quedé un poco sorprendida por la reacción de la gente a mis palabras, porque yo entendía que esto era por una única temporada".

Y es que hay que recordar que la décima temporada de 'Expediente X' , 15 años después de su desenlace, estaba planteada como una única entrega, pero finalmente fue renovada por una undécima.

Además, el creador de la serie, Chris Carter, insiste en unas declaraciones a TVGuide que la nueva entrega no está planteada como un final cerrado ya que "hay muchos más Expediente X que contar. La cuestión es si llegamos a hacerlo".