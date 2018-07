El escritor George RR Martin tiene por delante, como mínimo, dos novelas más por escribir de la saga 'Canción de Hielo y Fuero', en la que se basa la superproducción de HBO 'Juego de Tronos'. El autor ha confesado que ya sabe cómo quiere que acabe su saga, según comentó el autor en una entrevista a 'The Observer'. En ella no solo habla de 'Juego de Tronos'; el autor de una de las series de mayor éxito de la televisión reconoce que ésta vive una edad de oro: "'Mad Men', 'Breaking bad', 'The Knick' o 'The Americans' son grandes series con las que disfruto en cada capítulo".



"Aún no he escrito el final, pero el tono del final al que me dirijo es agridulce. Quiero decir, no es un secreto que Tolkien ha sido una gran influencia para mí y adoro la forma en la que terminó 'El Señor de los Anillos'. Termina con una victoria, pero es una victoria agridulce. Todo lo que puedo decir es que ese es el tipo de tono que pretendo. Si lo consigo o no, eso tendrán que juzgarlo los lectores", afirma Martin en la entrevista.



El escritor está trabajando, actualmente, en la sexta novela, 'Vientos de invierno', un trabajo que es un completo misterio para todo el mundo. Su intención era acabar la saga con 'Sueño de primavera', aunque si las tramas lo exigen, el autor estaría dispuesto a añadir nuevas novelas. La cadena HBO ha anunciado recientemente que la serie contará con 8 temproadas finalmente: "Llegar a siete temporadas y despedirnos nunca ha sido parte de nuestras conversaciones internas". "La pregunta es: ¿cuántas temporadas más podríamos hacer después de estas siete?", anunció Michael Lombardo, presidente de programación de HBO.



De momento, la serie está trabajando en la sexta temporada de 'Juego de Tronos', que vuelve a visitar tierras españolas. La nueva entrega llegará a la televisión en abril de 2016. La ficción contará en esta nueva entrega con dos fichajes de lujo: Max von Sydow ('El exorcista') y Ian McShane ('Deadwood'), de los que aún no se ha confirmado los papeles que interpretarán.