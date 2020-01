Los fans de 'Canción de Hielo y Fuego' llevan años esperando la publicación de la siguiente entrega de la saga escrita por George R.R. Martin. Su retraso provocó que la serie 'Juego de Tronos' tuviera que continuar sin basarse en los libros hasta su temporada final.

Sin embargo, tras las numerosas críticas que se ha llevado el final de la ficción escrito por Benioff y Weiss, su creador George R.R. Martin insiste en que en su saga literaria será relativamente diferente.

Ahora ha aclarado a qué se refiere en una reciente entrevista con Welt.

"La gente conoce un final, pero no EL final. Los creadores de la serie de televisión me pasaron por encima, algo que no me esperaba".

El autor añade que está "trabajando en un medio muy diferente al de David y Dan. Ellos tuvieron seis horas para la temporada final. Yo cuento con que mis dos libros pasen las 3.000 páginas y si necesito más, lo añadiré".

