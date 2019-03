'Gay of Thrones', la parodia porno de 'Juego de Tronos'

Para muchos esta noticia puede resultar sorprendente ya que cuesta creer que pueda exisitir una versión, todavía, más fuerte de 'Juego de Tronos. Además el título 'Gay of Thrones', viene cargado de polémica. Las críticas han surgido porque el nombre de esta parodia ya fue utilizado por otra webserie muy popular, estrenada por'Funny or Die' con Jonathan Van Ness como principal protagonista.



El 4 de julio verá la luz el primer capítulo de 'Gay of Thrones' cuyos protagonistas serán Khal Drogo (Abraham Al Malek) y Jaime Lannister (Toby Dutch), que aunque en 'Juego de tronos' nunca se llegaron a conocer aquí tendrán algo más que palabras.



El segundo episodio se estrenará el 11 de julio y estará más relacionado con la serie original. El encuentro sexual será entre Renly Baratheon y Ser Loras Tyrell, a quienes darán vida Dato Foland y Paul Walker.



En el tercero, previsto para el 18 de julio,los protagonistas serán Oberyn Martell, interpretado por Damien Crosse; y Olyver, en cuyo papel se meterá el actor Christopher Daniels.