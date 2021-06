'Friends': La modelo Elle Macpherson revela cómo fue para ella trabajar en la serie, ¿se arrepiente?

La esperada reunión de 'Friends' ha emocionado a todos sus fans desde su estreno el pasado 27 de mayo. Como consecuencia, muchos rostros conocidos han publicado a través de sus redes sociales numerosas publicaciones haciendo referencia a la exitosa serie.

En esta ocasión ha sido la supermodelo Elle Macpherson. Si recordamos, Elle apareció en la sexta temporada de la serie. Interpretó a Janine Lecroix, la novia de Joey (Matt LeBlanc) durante siete episodios.

Ahora la modelo ha publicado en su cuenta oficial de Instagram un conjunto de fotografías de cuando apareció en 'Friends' en las que sale con Matt LeBlanc. Haber sido parte de la serie para Elle es una de las mejores experiencias de su carrera.

En el texto que acompañaba a las fotografías, Macpherson elogió al elenco principal agregando lo afortunada que se sentía de haber aparecido junto a ellos.

"¿Quién ha visto 'Friends: The Reunion'? Me pidieron que me uniera al equipo en siete divertidos episodios donde fui la novia de Joey, Janine, y fue una de las mejores experiencias de mi carrera", escribía en el post.

"Trabajar como un conjunto con este talentoso grupo de actores fue increíble. El tiempo que pasé con ellos fue realmente memorable y me siento afortunada de haber tenido la oportunidad de trabajar en una producción tan icónica con un equipo brillante tanto en la pantalla como detrás de escena", concluía la publicación que ya cuenta con miles de likes.

En 2016 Elle Macpherson mencionó que se arrepentía de haber aparecido en 'Friends'

En una entrevista que concedió Elle Macpherson en 2016 a 'Tv Week', mencionó que se arrepentía de haber aparecido en la serie.

"Si hubiera sabido lo importante que era Friends en los Estados Unidos o cuánto tiempo se vería en la televisión, no lo hubiera hecho. Fue una gran presión, si se considera que estaría presente durante 20 o 30 años", explicó.

Aunque también mencionó que trabajar con Matt Le Blanc fue increíble y que "besa muy bien".

Aseguró que tuvo que cargar con el papel por mucho tiempo, incluso los amigos de su hijo la conocen por eso. "Los amigos de mi hijo le dicen '¿Conoces a la mamá de Cy? ¡Ella está en 'Friends'!'. Aún no se han dado cuenta de que eso ocurrió hace casi 20 años. Piensan que aún salgo en Friends".

