El final de 'The Walking Dead' no será igual que en los cómics

Seguro que ni George R.R. Martin ni HBO se esperaban que 'Juego de Tronos' tuviera tanto éxito. La descomunal popularidad de la serie y la poca paciencia de la audiencia para ver nuevos capítulos ha obligado a Martin ha desvelar el final de la serie a la productora sin que haya terminado de escribir la novela.

El escritor de 'Canción de Hielo y Fuego' no tuvo más remedio que compartir el final de 'Juego de Tronos' antes incluso de que lo haya escrito, algo que no ha gustado demasiado a Kirkman, creador de 'The Walking Dead'.

"Yo nunca lo habría hecho", ha afirmado Kirkman en una entrevista en 'Geeking Out', el programa de Kevin Smith en AMC. "Tendría que haberles dicho: 'Que os den. Inventáoslo, yo llegaré a mi final cuando esté preparado", expresaba el autor.

"Espero que la serie termine y el cómic siga. El cómic fue antes que la serie así que intento mantener eso. Sé cómo quiero que acabe 'The Walking Dead' así que no se lo puedo contar a nadie porque no quiero que la serie acabe así antes que el cómic", explica Kirkman.

Así, podemos deducir que si AMC quiere terminar con la serie antes de que Kirkman haya finalizado los cómics, la cadena tendrá que ingeniárselas para inventar un final a la altura.

De hecho, Kirkman ha confesado en alguna ocasión que podría seguir publicando cómics eternamente, algo para lo que AMC ya está preparándose. Los responsables de la ficción televisiva han revelado que 'The Walking Dead' podría ser una de esas series que nunca desaparece del todo de la pantalla, como 'Star Trek'.

¿Impaciente por saber quién es la víctima de Negan? El 23 de octubre vuelve la séptima temporada de 'The Walking Dead' a AMC.