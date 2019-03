Ewan McGregor vuelve a la televisión con 'The Corrections'

Ewan McGregor vuelve a casa por Navidad. Y nunca mejor dicho. En la adaptación televisiva de 'Las Correcciones', el best-seller de Jonathan Franzen. El protagonista de 'Big Fish' regresa a televisión para meterse en la piel de Chip, el hijo mayor una pareja del Medio Oeste que decide reunir a la familia para celebrar unas últimas Navidades juntos.



Noah Baumbach y Scott Rudin serán los encargados de producir este proyecto, inspirado en el best-seller de Franzen, quien participará también en dicho proceso creativo.



Frente a la cámara, estarán entre otros los actores Noah Cooper y Dianne Wiest, quienes serán los encargados de encarnar a los padres de McGregor, según recoge 'The Hollywood Reporter'.



Con este nuevo proyecto el protagonista de 'Mouline Rouge' vuelve a televisión. No obstante, el polifacético artista cuenta ya con sobrada experiencia en el mundo de la pequeña pantalla, una actividad que ha compaginado con su trabajo como actor de cine y teatro. McGregor ha participado en los documentales 'The Battle of Britain' (2010) y 'The Polar Bears of Churchill with Ewan McGregor', y ha protagonizado 'Long Way Round' (2004) y 'Long Way Down' (2007), dos impresionantes viajes en moto con los que ha recorrido medio mundo.