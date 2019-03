El erecto problema de Henry Cavill rodando una escena de sexo en 'Los Tudor'

Henry Cavill dio vida a Charles Brandon en la serie 'Los Tudor' antes de convertirse en una gran estrella de Hollywood.

Aunque le hemos visto protagonizar varias escenas subidas de tono desde entonces, el actor tuvo que confesar que vivió una terrible situación durante el rodaje de una de las escenas más calientes de 'Los Tudor'.

"Solo me ha pasado una vez, y fue muy vergonzoso. Una chica tenía que estar encima mía, tenía unos pechos espectaculares, y yo no había recolocado bien mis... asuntos a una posición inofensiva. Básicamente estaba frotándose por todo y, um, se me puso un poco dura".

Cavill asegura que tuvo que "disculparse profusamente" después. "No es muy bueno cuando estás en un entorno de interpretación profesional y alguien tiene una erección, ¿no? No, no es aceptable".

