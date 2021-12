El presentador de 'The Graham Norton Show', Graham Norton, ha invitado a Henry Cavill a su programa antes del estreno de la temporada 2 de su serie de fantasía en Netflix, 'The Witcher'. El actor sufrió una importante lesión que puso en riesgo la continuación de la serie, como te contamos en el vídeo de arriba, pero todo finalmente se solventó.

Ahora, durante la promoción de la ficción, lo que parecía una entrevista en la que se hablaría sobre la ficción y los próximos acontecimientos que vivirá su personaje, se ha convertido en una de las entrevistas más incómodas para el actor.

Graham comienza a hablar de lo que hace Henry en su tiempo libre: "Sí que enarbolas tu bandera de friki con orgullo. Uno de tus hobbies, y tiene muchos hobbies señoras y señores, uno de tus hobbies…". En ese momento Cavill le interrumpe con una mueca que hace evidente su incomodidad: "Me haces parecer raro".

"Bueno yo diría que tienes más hobbies que un hombre normal. Pero, ¿pintas el World of Warcraft?", pregunta el presentador. Cavill, ya algo incómodo, le corrige: "Warhammer".

"Soy tonto", bromea Graham mientras el público estalla en carcajadas. "¿Pintas a mano? ¿Eso lo hace todo el mundo o se pueden comprar ya pintados?". El actor explica que los jugadores pintan las figuras, pero que su hobby también tiene su parte de juego divertido.

Henry Cavill en 'The Witcher' | Netflix

"Cuando las pintas, ¿qué haces con ellas, Henry?", continúa Graham. "Los reúnes en pequeños ejércitos y luchas contra el ejército de otro", dice Henry mientras el público se vuelve a reír. "Es divertido. Parece ridículo, pero es divertido".

"Juguetes sí, muy divertido. ¿Invitas a la gente a casa para jugar?", sigue preguntando el presentador.

Los espectadores del programa han sentido que Graham ha menospreciado el hobby de Cavill y que le ha ridiculizado a lo largo de la entrevista. Estos han criticado sus comentarios y algunos los han calificado como "totalmente injustificados".

Un usuario de twitter escribe: "Acabo de ver el clip de Henry Cavill hablando de su afición a Warhammer y no puedo (pero también puedo) creer que vivamos en un mundo en el que la gente se ríe de él y se burla por disfrutar inofensivamente de algo. Ese presentador ha sido un poco gilipo**as".

Con un sentimiento similar al previo tuit, otra persona escribe: "Esta actitud hacia los hobbies es una de las razones por las que me alegro de ya no vivir en Inglaterra. No entiendo este tipo de prejuicios que se muestran aquí y además son totalmente injustificados".

Un tercero ha añadido: "Si no entiendes el hobby de alguien, eso no es una excusa para insultarlo. ¡Deja que la gente disfrute de las cosas!" mientras que otro dice: "Esta es una forma increíblemente desagradable de hablar sobre el hobby de alguien en un programa televisado. Puedes apoyar un hobby aunque no lo entiendas. La vida es corta, así que alégrate por la gente que hace lo que le hace sentirse bien".

