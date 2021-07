El enfado del entrenador del mono de 'Friends' con David Schwimmer tras su queja sobre Marcel: "Es despreciable"

Parece que a pesar de haber pasado casi 20 años desde la última emisión de 'Friends' todavía sigue dando de que hablar y más todavía después de que se estrenase la hace más de un mes la esperada reunión de la ficción. Ver de vuelta al grupo de colegas en ese bonito homenaje le sacó más de una lágrima a más de uno.

Durante ese especial los actores repasaron muchos momentos de la serie o contaron anécdotas. Y parece que David Schwimmer tiene todavía sentimientos encontrados hacia uno de los miembros del grupo. Parece que grabar con Marcel el mono de Ross, no era nada sencillo.

Hace tiempo que el actor comentó que no les permitían interactuar demasiado con el animal y ahora ha querido volver a hablar sobre cómo era grabar con ella: "Este era el problema, el mono, obviamente, estaba entrenado. Tenía que llegar a su marca y hacerlo bien en el momento perfecto. Lo que empezó a pasar fue que todos teníamos ensayada la escena a la perfección y al final todo se arruinaba porque el mono no hacía bien su trabajo. Así que teníamos que empezar de nuevo porque el mono no lo hacía bien".

Pero no todos pensaban como David ya que Matt LeBlanc tenía un especial cariño por Marcel: "¡Me encantaba el mono! Me encantan los animales y el mono era muy guay. Schwimmer... no tanto. Él era quién trabajaba más con Marcel, y estaba como, '¿Otra vez con el mono?' Pero me llevaba muy bien con el mono".

El cast de 'Friends' en la reunión | HBO Max

Parece que el entrenador del mono, Mike Morris, tiene una explicación un tanto diferente para el problema de Schwimmer con Marcel: "Es tan solo mi opinión, pero en los primeros episodios Schwimmer estaba muy majo con el mono y después de eso, el mono empezó a recibir muchas risas y puede que eso o le estuviera despistando o le pusiera algo celoso. Una de estas dos cosas", cuenta Morris en The Sun.

Morris también quiso contar por qué no les dejaban ser amigos con el mono: "Es verdad que preferíamos que los actores no cogiesen mucha confianza con ella. Un actor es un accesorio para el mono y tiene que trabajar con él. Si se hacen amigos, entonces el mono piensa, 'Oh es mi amigo, así que no tengo que trabajar'. Solo quieren pasárselo bien con su amigo en vez de hacer lo que tienen que hacer. No lo hacíamos por maldad".

Finalmente Morris cuenta que el mono falleció recientemente por un cáncer: "Así que Schwimmer estaba hablando mal de los muertos cuando hizo esos comentarios. Creo que es despreciable por su parte hablar mal de ella. Hablar mal del mono durante todos estos años me parecía algo infantil. Fue una temporada hace 25 años, déjalo estar".

