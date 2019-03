El encuentro entre los superhéroes de 'Arrow' y 'Smallville' en el que uno sale claramente perdiendo

Como hay que recordar, 'Smallville' fue toda una revolución desde su estreno en 2001, una ficción que seguía las aventuras del joven Clark. La cadena The WB, actualmente bajo el nombre The CW, es conocida por juntar a personajes del universo DC como 'The Flash', 'Supergirl' o 'Legends of Tomorrow'. Sin embargo, la relación más directa que existe entre 'Arrow' y 'Smallville' se encuentra en la dirección, ya que David Nutter fue el encargado de dirigir ambos pilotos.

Stephen Amell, el protagonista de la serie centrada en el superhéroe Flecha verde, ha subido una fotografía en su cuenta de Instagram donde podemos verle junto a Tom Welling, el actor que dio vida a Clark Kent y al que ahora puedes ver en la serie 'Lucifer'. Un encuentro en el que uno de ellos sale claramente perdiendo debido a su gran cambio físico con respecto a como estaba en la serie.

Welling no tiene planes de volver a interpretar a Clark en 'Smallville', mientras que Amell sigue su curso en 'Arrow', que se encuentra en su sexta temporada y ya se espera que haya una séptima tanda de episodios.