El reparto de 'The Walking Dead' se venga de Negan

SÉPTIMA TEMPORADA

Todavía no sabemos quién ha sido la víctima de Negan, pero sí sabemos quién no ha sido. Aun así, el reparto de 'The Walking Dead' todavía no ha asimilado la llegada de este nuevo villano a la serie y han querido enfrentarse a Negan amenazándole con un bate, el mismo arma que utiliza él para terminar con sus enemigos.