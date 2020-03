Dove Cameron saltó a la fama muy joven como niña Disney y es conocida en todo el mundo por su papel en 'Los Descendientes'. La actriz ha pasado unos meses muy complicados trabajando en su salud mental e intentando superar la muerte de su amigo y compañero, Cameron Boyce.

La joven se ha convertido en una defensora de la terapia y conecta mucho con sus fans gracias a su sinceridad y vulnerabilidad. Ahora, aunque llevaba un tiempo sin interactuar en redes sociales, ha vuelto porque ha considerado que la crisis global a la que nos enfrentamos con el coronavirus era más importante.

Junto a una imagen en la ducha de casa desde su cuarentena, ha publicado este importante mensaje.

"¡Hola chicos! Bueno, he estado alejada de las redes sociales por problemas mentales, pero quería aparecer para recordar que: con el virus COVID-19 impactando más fuerte en tantos grupos diferentes de gente (personas mayores que no pueden salir de casa debido a la tasa alta de mortalidad, las familias a las que no les pagan la baja y no pueden permitirse alguien que cuide de sus hijos cuando cierran los colegios, profesionales sanitarios, niños que dependen de las becas de comedor, gente sin techo) es responsabilidad de TODOS quedarse en casa y participar en el distanciamiento social, incluso aunque no sientas que estás en riesgo/ sientas que te afectará menos.

Recuerda: Puedes ser portador sin tener apenas síntomas. POR FAVOR ayuda a ralentizar/parar la expansión de esta enfermedad con disciplina y empatía, y QUÉDATE EN CASA. la mejor manera de frenar el contagio es comportarte como si ya lo tuvieras. En mi siguiente post hablaré de actividades sanas y experiencias en casa para la cuarentena que todos podemos hacer juntos para hacerlo más soportable!".

