La doctora Quinn regresa a la televisión con la serie 'Keep Calm and Karey On'

'Keep Calm and Karey On' gira en torno a una familia de ladronzuelos drogadictos y narcisistas. Cuando uno de sus hermanos ingresa en prisión menos Karey, el único miembro responsable e íntegro de la familia, que decide llevarse a sus hijos para criarlos y darles la vida que merecen. En contreto, Seymour dará vida a Dotty, la gran matriarca del clan, según informa The Hollywood Reporter. Dotty es una mujer egocéntrica, melodramática y a menudo inapropiada.



Seymour es conocida por encarnar a la doctora Quinn, en la homónima serie de televisión. Tras el final del drama a finales de los años 90, la actriz ha protagonizado otras ficciones como Modern Men o The Quitter Show, que fueron canceladas tras la primera temporada.



La intérprete también ha tenido pequeñas apariciones en otras series tan populares como Castle, Cómo conocí a vuestra madre o Smallville.

En la gran pantalla hemos podido verla en largometrajes como En algún lugar del tiempo, Las nuevas aventuras de la familia Robinson o Un plan para enamorarse.



La joven actriz Majandra Delfino (State of Georgia) también se une a 'Keep Calm and Karey On' para encarnar a Penny, otra de las hijas de Seymour, una egocéntrica y despistada canta autora con un gusto cuestionable.



Andrea Abbate (Pasados de vueltas) es la encargada de escribir los guiones de la ficción, que estará dirigida por Gail Mancuso (Friends). Shawn Levy (Noche en el museo), Marty Adelstein (Prison Break) y Becky Clements (Uno para todas) serán los productores ejecutivos.