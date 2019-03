Diez imágenes inéditas de la sexta temporada de 'The Walking Dead'

La sexta temporada de 'The Walking Dead' se estrena en menos de un mes y la cadena AMC calienta motores para su llegada. Por eso, ha lanzado una nueva tanda de imágenes inéditas de la nueva entrega en la que se puede apreciar toda la acción que contiene la nueva temporada.



El equipo de la serie y el reparto ya han adelantado en varias ocasiones que el regreso de 'The Walking Dead' estará plagado de acción, y prueba de ello son las nuevas imágenes.



Las nuevas imágenes muestran a Rick, Morgan, Daryl, Carol, Carl, Michonne o Sasha entre otros, y destaca que todos empuñan un arma o tienen una cerca.



La sexta temporada de la serie retomará los acontecimientos que cerraron la quinta entrega, pero las nuevas amenazas a las que se enfrentan los habitantes de Alexandria forzarán a Rick, Michonne, Daryl y demás a redefinir sus papeles dentro de la comunidad y tendrán que tomar serias decisiones para protegerse.



La nueva entrega contará también con nuevas caras, como la presencia de Corey Hawkins, Merritt Wever y Ethan Embry, que darán vida a Heath, la Dr. Denise Cloyd y Carter, respectivamente.



'The Walking Dead' regresa a la pequeña pantalla el 11 de octubre con el primer episodio de la sexta temporada, que se podrá ver en nuestro país tan solo 24 horas después en Fox España.