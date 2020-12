"Desearía no haberme ido nunca": Andrew Lincoln se sincera en una reunión con el equipo de 'The Walking Dead'

Para Andrew Lincoln, el hecho de abandonar la serie que le dio el salto a la fama no debió ser una decisión nada fácil. El actor, que interpretaba el personaje de Rick Grimes en 'The Walking Dead' participó en el proyecto durante nueve temporadas, hasta que finalmente decidió poner punto y final a aquella etapa.

Lincoln alegó que se alejaba de la serie para pasar más tiempo con su familia. Sin embargo, el tiempo ya ha transcurrido y ahora el actor prepara un nuevo regreso al universo de los zombis, ya que en primavera de 2021 comenzará el rodaje de una película de 'The Walking Dead'.

Andrew, además, se ha reunido recientemente en un acto con todo el equipo de la serie para una recaudación de fondos, y allí ha confesado sentir una enorme añoranza por el sur, lugar donde vivió durante el rodaje de la serie.

"No sabía qué era el Sur. Nunca había estado en el Sur. Y luego fui a Georgia y me enamoré de esta extraordinaria ciudad, Atlanta. Vivir y trabajar en el sur fue extraordinario... [Georgia es] el lugar más extraordinariamente progresista en el que he estado en mi vida, y eso fue hace 12 años".

Además, el actor continuó con su añoranza acerca de su pasada etapa en la serie, manifestando incluso que su salida de esta pudo ser un error.

"A ustedes, chicos, los amo. Quiero decir, la conexión que tenemos con la tierra, el lugar, la gente. Arthur, mi hijo de 10 años, no me deja aceptar un trabajo a menos que sea en Georgia ahora (risas). Simplemente lo extraña. Él dice, '¡Llévame allí!' Regresé a casa por los niños, y ahora están hartos de mí y desearía no haberme ido nunca. Fue una decisión terrible"

