'Daredevil' revelará el misterioso pasado de uno de sus personajes principales

2018 esta lleno de estrenos, entre ellos el de la tercera temporada de 'Daredevil'. Aunque el rodaje de la nueva tanda de episodios de la serie de Marvel y Netflix está en marcha y todavía no tiene fecha confirmada de estreno, poco a poco vamos conociendo detalles.

La actriz Deborah Ann Woll ha compartido en declaraciones a Collider que desearía explorar el pasado de su personaje, Karen Page: "Hemos estado dando pistas sobre su pasado y espero que en algún momento le quitemos el envoltorio a ese caramelo. Creo que eso es guay. Lo que más me gusta de trabajar con el personaje es esa obstinación y agresividad. Karen es insistente y a mí me gusta eso. Me gusta verlo en un personaje femenino porque creo que es una cualidad que históricamente no nos gusta en las mujeres. Creo que puede ser una fortaleza, al igual que una debilidad. Puede ser uno de esos aspectos maravillosos y complejos que posee. No deja que las cosas pasen sin más, incluso aunque le duelan o hacen daño a alguien. Ella está ahí, va a descubrir la verdad, y no puede parar de pensar en ello o dejarlo pasar, y nunca lo hará".

Page ha sido una parte importante de la ficción desde que comenzase su trayectoria en 2015, pero la serie se ha quedado en la superficie en lo que se refiere a ahondar en la vida de la joven y brillante secretaria del despacho de abogados Nelson y Murdock.

Además, la tercera temporada de 'Daredevil' podría suponer un giro importante en la serie después de que los acontecimientos que cerraron 'The Defenders' pusiesen el futuro de Matt Murdock, (Charlie Cox) en cuestión. Como hay que recordar (¡Cuidado! Si no has visto la octava temporada de 'The Defenders' nos sigas leyendo, ¡contiene spoilers!), Matthew está vivo y aún no es consciente de que su madre también.