'Daredevil' presenta a su nuevo amor, Elektra, y al villano The Punisher

La segunda temporada de 'Daredevil' viene con muchas novedades. De momento, la serie ha presentado de forma oficial a dos nuevos personajes, Elektra y The Punisher.



La nueva entrega regresa a la televisión con más amor y un ritmo más trepidante. Elektra será la culpable de complicarle un poco más la vida a Matt Murdoch. "Matt es un chico complicado con unos valores morales muy fuertes, y ella es, simplemente, la peor novia que puedes tener", afirmaba Doug Petrie, showrunner de 'Daredevil', para 'Entertainment Weekly'.



"Ella es el lado salvaje de Matt. Él siempre está intentado domar ese lado y Elektra simplemente lo deja salir", continuaba Petrie.



Pero Elektra no será el único quebradero de cabeza al que Murdoch tendrá que hacer frente. Frank Castle, más conocido como The Punisher, también estará en la segunda temporada. Castle es un ex-agente de las fuerzas especiales con un trágico pasado que se convierte en un justiciero que actúa en las calles de Nueva York.





Murdoch y Castle comparten la misma misión de limpiar las calles, pero los métodos son un poco distintos. Castle elimina a cualquier criminal que se encuentre empleando las armas. Si se trata de un héroe o de un villano ya depende de la opinión de los espectadores.



'Daredevil' regresa a la televisión en 2016, momento en el que se descubrirá cómo luchará Murdoch contra The Punisher y cómo será su relación con Elektra.