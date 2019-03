'Crónicas vampíricas' y 'Riverdale' tienen algo en común y no te habías dado cuenta

Julie Plec, productora de 'Crónicas vampíricas' y 'Riverdale', ha revelado esta semana un curioso detalle que hasta ahora había pasado desapercibido entre los seguidores de estas ficciones. La primera serie, protagonizada por Nina Dobrev, finalizó en marzo de 2017 tras 8 temporadas y la segunda emite actualmente su segunda entrega en la cadena The CW.

Durante la grabación del episodio 13 de la segunda temporada de 'Riverdale' (emitido el pasado 7 de febrero), Plec se fijó en una casa que salía en cámara. "Fue muy gracioso, había visto Thistlehouse en la cámara, pero no me había acordado. Y cuando nos detuvimos en la entrada para que el experto en localizaciones fuera a verlo pensé: 'Esto es muy familiar. Siento que he estado aquí antes'", dijo en una entrevista concedida a Bustle.

Hasta que cayó en la cuenta que se trataba de la casa donde vivía la familia Salvatore durante el piloto de 'Crónicas Vampíricas'. El primer episodio de la serie, que tuvo a Julie Plec como guionista y productora ejecutiva, se rodó en Vancouver antes de ir a grabar a Atlanta y, en el patio trasero de aquella casa, se construyó un cementerio. Actualmente, Cheryl Blossom (interpretada por Madelaine Petsch) y su madre, personajes de 'Riverdale', viven en dicho hogar. ¿Te lo esperabas?