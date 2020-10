"Es muy duro": Courteney Cox ('Friends') revela que lleva meses sin ver a su novio Johnny McDaid por el coronavirus

Courteney Cox empezó una relación con el componente de la banda de Snow Paltrow, Johnny McDaid, en 2014. Aunque un año después, en 2015, rompieron su noviazgo por un breve periodo de tiempo.

Desde entonces la pareja ha mantenido una relación a distancia ya que la actriz de 'Friends' vive en California y el músico en Europa. Una distancia que nunca ha sido un impedimento en los años que llevan juntos hasta la llegada del coronavirus.

El pasado mes de marzo de declaraba la pandemia del COVID-19 y mucho países cerraban sus fronteras para evitar la difusión del virus. Pues bien, desde este momento la Courteney y Johnny no han vuelto a verse.

Así lo ha confirmado la intérprete en el podcast The Vinyl Supper de Foy Vance donde afirma que lleva meses separada de su novio: "Digamos que han pasado 150 días, he cocinado 145 de ellos", dice. "No he visto a John en muchos días. Se fue el día después de que todo el país cerrara, o al menos [cuando] California lo hizo. Creo que tal vez Nueva York lo hizo antes que nosotros".

Aunque, explica que no ha estado sola todo este tiempo ya que dos amigos decidieron quedarse con ella durante el confinamiento: "Han estado dos amigos. Iban a ponerse en cuarentena conmigo, lo que es genial porque si no puedo estar con John, no quiero estar sola con Coco. Soy una gallina".

En mayo admitió ante Ellen DeGeneres en su programa lo difícil que estaba siendo estar separada del amor de su vida: "No lo he visto en mucho tiempo. Pasamos mucho rato en Facebook, pero echo de menos tocarlo. Es muy duro".

