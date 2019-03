'Sin City' se une a la moda del salto a la pequeña pantalla

The Weinstein Company, la empresa fundada hace ocho años por los hermanos Bob y Harvey Weinstein, está decidida a aumentar su producción en televisión con la adaptación a la pequeña pantalla de su producto estrella: 'Sin City'.



El objetivo de los hermanos Weinstein es empezar a desarrollar una ficción basada en la serie de novelas gráficas de Frank Miller, aprovechando el estreno de la película 'Sin City: A Dame to Kill For'.



La secuela de la adaptación cinematográfica que llegará a la gran pantalla en agosto de 2014, de nuevo dirigida por Robert Rodríguez, volverá a contar con Bruce Willis, Mickey Rourke, Jessica Alba y Rosario Dawson y con caras nuevas como Josh Brolin, Joseph Gordon-Levitt, Christopher Meloni, Ray Liotta o la mismísima Lady Gaga.



Todo apunta a que la serie comenzará a rodarse tras el estreno del filme, en 2014.