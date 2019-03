'La casa de papel' inspira nombres de bebés en Argentina

Si hace unos años el Registro Civil vivió un aluvión de "Aryas" y "Daenerys", ahora es el turno de las "Nairobis". El éxito internacional de 'La casa de papel' se verá reflejado en unos años cuando los colegios haya varias niñas llamadas como el personaje de Alba Flores en una misma clase.

Al menos así ocurrirá en Agentina: el 'boom' de la serie original de Antena 3 en el país ha llevado a que muchos padres pongan de nombre Nairobi a sus hijas, tal y como recoge el periódico Clarín. El director del Registro Civil, Mariano Cordeiro, no concreta el número de consultas pero ha indicado al citado periódico que en las últimas semanas "fueron muchísimas las consultas para saber si pueden ponerles los nombres de los personajes. No sé si luego se materializarán en bebés anotados así, pero no hay antecedentes de tantas consultas en tan poco tiempo", ha dicho en declaraciones al diario argentino.